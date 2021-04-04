Уровень безработицы в США снизился до 6%

Вашингтон, 4 апреля. Количество рабочих мест в США выросло на 916 тысяч, что является рекордным показателем за последние семь месяцев, сообщило Министерство труда США.

Рост рынка труда на 6% является результатом продолжающегося оживления экономической активности, которая упала на фоне пандемии коронавируса, сообщили в министерстве.

По состоянию на апрель прошлого года безработица в США составила 14,7%, в мае — 13,3%, в июне — 11,1%, в июле — 10,2%, в августе — 8,4%, а в сентябре — 7,9%. В мае и июне 2020 года появилось более 7,5 млн рабочих мест — рекорд за всю историю государства.

В середине марта 2021 года выполняющая функции регулятора Федеральная резервная система (ФРС) улучшила прогноз по безработице в стране с 5% до 4,5% по итогам 2021 года. В 2022 году показатель должен составить 3,9% против ожидаемого ранее уровня 4,2%, а в 2023 году — 3,5% (предыдущая оценка 3,7%).

Дефицит рабочих мест в США составляет около восьми миллионов. Порядка четырех миллионов американцев продолжают оставаться без трудоустройства дольше полугода. За прошедший год экономика страны показала отрицательный рост в 3,6%.