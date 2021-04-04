Украинский политик озвучил причины ненависти Киева к жителям Донбасса

Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей Донбасса, поскольку Киев считает их чужими. Об этом в интервью ФАН рассказал бывший депутат Верховной рады, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале отреагировал на гибель пятилетнего ребенка в Донбассе от рук Вооруженных сил Украины. По его словам, подлинная причина трагедии заключается в действиях официальной власти Украины, поскольку Киев продолжает нагнетать ситуацию на линии соприкосновений сторон конфликта.

«Риторика руководства Украины, усиливающая напряженность, обостряющая конфликт, далеко зашла и чревата самыми тяжелыми последствиями. Какие заявления звучат от его представителей? Может быть, призывы к урегулированию ситуации? Нет. Их действия направлены на то, чтобы запугать людей, усилить напряжение в регионе», — заявил он.

Вячеслав Володин считает, что украинские политики надеются на помощь зарубежных стран, однако киевским властям не стоит рассчитывать на то, что им сойдут с рук действия, направленные против жителей Донецкой и Луганской народных республик. Председатель Госдумы призвал украинские власти перейти к выполнению комплекса мер по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, иначе они рискуют оказаться на скамье подсудимых в Гаагском суде.

«Если радикально настроенные украинские политики считают, что им сойдет с рук все, что они будут творить в ЛНР и ДНР, то это не так. Пока не поздно, руководству Украины надо сделать все, чтобы реализовать Минские соглашения. Заканчивайте нагнетать ситуацию в Донбассе, если не хотите завершить свою политическую карьеру в Гааге», — заключил Володин.

Украинский общественный деятель Владимир Олейник в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей озвучил причины ненависти Киева к жителям Донбасса и постоянных обстрелов ВСУ мирных населенных пунктов ДНР и ЛНР. Киевские власти считают, что жители шахтерского региона «чужие» и уже являются частью другого государства.

«Напомню, что Запад и США недавно очень быстро отреагировали на смерть четырех украинских силовиков в Донбассе. Я, безусловно, против гибели любых людей — гражданских или военных. Но Запад почему-то молчит, когда целенаправленно снайпер расстреливает старика 70-летнего или сбрасывается мина с беспилотника, в результате чего погибает пятилетний ребенок — родился во время войны и погиб на войне. Представьте, если бы такая ситуация произошла по ту сторону фронта? Уже бы весь мир подняли на ноги, подключив Гаагу и ООН. Почему сегодня такое возможно? Происходит это тогда, когда идет война не против своего, а чужого народа. Если, как считает Зеленский, в Донбассе проживают граждане Украины, то должно быть возбуждено уголовное дело по факту гибели людей. Но жители ДНР и ЛНР — чужие для Киева. Де-факто они считают Донбасс территорией другого государства», — сказал собеседник ФАН.

Бывший народный депутат Рады считает, что Соединенные Штаты подталкивают киевские власти к военному разрешению ситуации в Донбассе, обещая Украине поддержку в ходе проведения силовой операции против ДНР и ЛНР.

«Что касается реализации Минских соглашений. Посмотрите внимательно на риторику американских властей и военных США. Они выделили всего три пункта: прекращение огня, вывод войск и передача границы Украине. Но в минских договоренностях — 13 пунктов. То есть они не собираются выполнять «Минск-2». Американцы недавно сделали заявление о том, что Вашингтон будет поддерживать Украину в плане восстановления ее суверенитета. Каким способом планируется восстановить контроль? Понятно, что силовым. Также было заявлено, что они не допустят, чтобы во время силового варианта в ситуацию вмешалась Россия», — сказал спикер ФАН.

Владимир Олейник также рассказал, что ни Украина, ни Россия, ни страны Европейского союза не заинтересованы в возобновлении конфликта в Донбассе. Однако войну хотят развязать США, которые надеются, что останутся «над схваткой». Украинский общественный деятель уверен — американцы дорого заплатят за свои действия.

«Запад осуждает концентрацию сил России возле границы Украины. А разве Киев сегодня не концентрирует военную технику возле границ РФ? Но иностранные государства по этому поводу молчат. Мы реально движемся к конфликту в Донбассе, в котором заинтересованы американцы, поскольку война поможет США усилить санкции в отношении России, в том числе и по «Северному потоку — 2». Понятно, что конфликт не нужен РФ. Но Украина сегодня не проводит самостоятельную политику, так как превратилась в колонию. Страна полностью зависит от Вашингтона, подчиняясь всем его решениям. У Украины нет денег, чтобы вести независимую политику. И европейцам война не нужна — на территории Украины находится пять атомных электростанций. Но американцам на это плевать. Они думают, что будут «над схваткой». Но США пусть не надеются, что конфликт в Донбассе их обойдет стороной. Поэтому Россия призывает не только Европу, но и США остановить Зеленского», — резюмировал Владимир Олейник.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что депутат Госдумы России Виктор Водолацкий раскрыл сценарий Украины по Донбассу.