В Тбилиси напомнили о роли Грузии в миссиях ЕС и НАТО

Тбилиси, 4 апреля. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о готовности разделить с НАТО ответственность за коллективную оборону.

Соответствующее заявление грузинский премьер опубликовал в своем заявлении в Facebook по случаю 72-й годовщины создания Североатлантического альянса. Он напомнил, что государство участвует в миротворческих миссиях ЕС и НАТО.

«Наши военные своим профессионализмом и самоотверженностью вносят вклад в миротворческие миссии. Мы готовы полностью разделить ответственность коллективной обороны», — написал Гарибашвили.

По словам политика, расширение военного блока в направлении Черноморского региона — обязательное условие для обеспечения европейской и мировой безопасности.

«НАТО нуждается в Грузии так же, как и республика в военно-политическом блоке», — добавил премьер.

Ранее главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак в своем заявлении по случаю годовщины создания Альянса отметил, что членство Украины в НАТО позволит укрепить и само государство, и возможности самого военного блока.