«Нива» удивила американских автоблогеров

Лос-Анджелес, 4 апреля. Блогеры из США провели тест-драйв российского полноприводного внедорожника «Нива». Автомобиль произвел на них сильное впечатление.

Видео, где американские автоблогеры пробуют в деле «Ниву», доступно на YouTube-канале Pavel Suslov. Сначала участники не смогли управиться с селектором переключения передач: один из них высказал сомнения, что вообще сможет переключить скорость автомобиля.

«Она разболтана сильно. Вау! Окей. Я смогу переключиться? О да, могу. Разболтана довольно сильно. Но я думаю, что все нормально», — сказал иностранец.

После того как блогеры разобрались, как переключать передачи, они оценили дизайн.

«Если занизить ее немного, то она будет раллийной тачкой!» — похвалил автомобиль один из участников съемочной группы.

«Нива» после тест-драйва осталась в памяти американских блогеров как излишне высокая машина для ралли.

В прошлом году пилоты "Формулы-1" Макс Ферстаппен и Даниэль Риккардо протестировали данный автомобиль в заповеднике Гобустан, выделив его хорошую управляемость на неровных дорогах.