Первую женщину-капитана из Египта обвинили в блокировке Суэцкого канала

Каир, 4 апреля. Первая египетская женщина-капитан Марва Э. была обвинена в блокировке Суэцкого канала, а вирусная информация быстро распространилась по Сети. Девушка утверждает, что это фейк.

Первую женщину-капитана из Египта Марву Э. обвинили в том, что именно из-за нее Суэцкий канал оказался заблокированным контейнеровозом. Посты с таким содержанием моментально распространились по Сети, чем серьезно осложнили жизнь героине истории. Впрочем, Марва утверждает, что все это — фейк и происки завистников. О клевете и непростой профессии сообщает Daily Mail.

Как стало известно, 29-летняя египтянка — самая молодая и первая в стране женщина, которая стала капитаном судна, курсирующего через Суэцкий канал. Но в тот момент, когда печально известный Ever Given застрял в канале, остановив основной судоходный маршрут, Марва Э. была первым помощником командира корабля «Аида IV» в Александрии, то есть в сотнях миль от Суэца. Однако интернет-слухи и фальшивые заголовки новостей распространили ложь о том, что именно из-за отважной девушки знаменитый контейнеровоз сел на мель.

Оказалось, что распространяемые фотографии были тщательно отредактированы, а аккаунты, в которых это размещалось, были фальшивыми. Марва небезосновательно опасается, что такие фейки могли навредить ее репутации. При этом 29-летняя женщина не знает, кто именно пустил эти слухи, но считает, что агрессия основана на половом признаке.

«Я была потрясена. Я чувствовала, что могу стать мишенью, может быть, потому что я успешная женщина в этой области или потому что я египтянка, но я не уверена», — поделилась капитан.

По данным Международной морской организации, женщины составляют лишь два процента моряков в мире. Aida IV, на котором Марва трудится капитаном, принадлежит управлению морской безопасности Египта и выполняет миссии по снабжению маяка в Красном море. На корабле также проходят обучение курсанты Арабской академии науки, техники и морского транспорта.

Девушка рассказала, что ее вдохновило присоединиться к торговому флоту после того, как ее брат, всегда испытывавший страсть к морю, поступил туда же. В то время в Академию принимали только мужчин, но Марва все же подала заявление, и после юридической проверки тогдашним президентом Хосни Мубараком ей было разрешено поступить. Впрочем, Марва призналась, что во время учебы ей приходилось в одиночку справляться с сексизмом и прочими неприятностями.

«Люди в нашем обществе до сих пор не могут смириться с мыслью, что девушки будут работать в море вдали от своих семей в течение длительного времени. Но когда ты делаешь то, что любишь, тебе не обязательно искать одобрения у всех», — заявила храбрая египтянка.

Марва Э. дослужилась до звания первого помощника капитана и управляла «Аидой IV», когда корабль стал первым судном, пересекшим Суэцкий канал после его расширения в 2015 году. Таким образом его прекрасный помощник капитана также стала самой молодой и первой египетской женщиной, который прошел по этому водному пути в этой должности. Марва сдаст свой последний экзамен в следующем месяце, чтобы получить полное звание капитана, чем она надеется продолжать вдохновлять женщин.