Забравшегося на столб ЛЭП кота спасли в Екатеринбурге

Екатеринбург, 4 апреля. Зооспасатель из Екатеринбурга Евгений Зенков спас кота, который забрался на опору линии электропередачи и не мог самостоятельно спуститься около суток.

Инцидент произошел в поселке Изоплит, в переулке Коломенском. Местная жительница обратилась в службу спасения после того, как обнаружила домашнее животное на высоком деревянном столбе ЛЭП. Вероятно, кот туда забрался, когда убегал от стаи собак, однако спуститься обратно у него так и не получилось.

По прибытии специалиста из организации «ЗооСпас» кот все еще находился там, спасатель поднялся за животным и спустил его на землю. Вскоре выяснилось, что у питомца есть хозяева. Кот вернулся домой, его жизни ничего не угрожает.

Ранее ФАН сообщал, что кот забрался в щиток электричества и долгое время не мог выбраться. Животное спасли сотрудники экстренных служб Москвы.