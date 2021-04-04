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Топ-5 лучших ролей Дмитрия Нагиева

Топ-5 лучших ролей Дмитрия Нагиева

Актер театра, кино и телевидения, шоумен Дмитрий Нагиев сегодня празднует свой 54-й день рождения. В этот день мы представляем вашему вниманию подборку самых ярких ролей в исполнении всенародно любимого артиста.

Осторожно, модерн!

Завоевать любовь аудитории программе не составило труда. Это и неудивительно: яркие, колоритные, запоминающиеся персонажи в исполнении актеров Дмитрия Нагиева и Сергея Роста приковывали к себе внимание зрителей. Что же касается искрометного юмора и едкой сатиры, то они, несомненно, не оставляют равнодушными и в наши дни. У многих найдется свой любимый выпуск передачи, но объединяет все эти истории одно — блестящая работа артистов, которая вновь и вновь заставляет нас думать, что показанных героев мы не раз встречали в реальной жизни.

Топ-5 лучших ролей Дмитрия Нагиева

Непрощенный

Драматическая роль в этой картине стала первой за 24 года актерской карьеры артиста. Фильм рассказывает историю Виталия Калоева, чьи жена и дети погибли в авиакатастрофе в 2002 году. Унесшая жизни 71 человека трагедия произошла из-за ошибки диспетчера. По его вине и произошло столкновение самолета, летевшего из Москвы в Барселону, с транспортным бортом. Работа в этом проекте принесла Дмитрию Нагиеву награду «За лучшую мужскую роль» на открытом фестивале «Хрустальный источник».

Топ-5 лучших ролей Дмитрия Нагиева

Кухня

Казалось бы, что интересного можно снять, выбрав местом действия обычный ресторан? Однако увлекательный сюжет и интересные диалоги не позволяют оторваться от просмотра очередной серии. Можно долго спорить о том, стало ли случайным совпадением то, что актер играл в этом сериале персонажа по имени Дмитрий Нагиев. Да и в реальной жизни у артиста в свое время был ресторан «Парадокс». Впрочем, сам шоумен говорил о своей роли, что не изображает самого себя, да и не стремится к этому. Как и всегда, актер подходил к работе профессионально, старался найти свое видение данного героя и воплотить его на экране. Зрители по достоинству оценили усилия создателей.

Топ-5 лучших ролей Дмитрия Нагиева

Физрук

Разумеется, одним из самых ярких персонажей, сыгранных актером, стал физрук Олег Евгеньевич, он же — Фома. Волей сценаристов вчерашний подручный криминального авторитета становится учителем физкультуры в самой обычной школе. Завязка истории может прозвучать не особо интересно, но блестящая актерская игра и лихо закрученный сюжет с первой же серии сделали проект настоящим хитом. Теперь уже даже представить невозможно, что изначально главную роль мог сыграть актер Николай Фоменко. Прозвище героя произошло как раз от его фамилии.

Топ-5 лучших ролей Дмитрия Нагиева

Тяжелый рок-урок

Воплотить интересного героя бывает непросто, даже имея достаточно экранного времени. Именно поэтому эпизодические роли, когда у персонажа есть всего-то пара фраз, становятся для актеров настоящим вызовом и требуют полной отдачи. Примером великолепного выполнения такой задачи стало появление Дмитрия Нагиева в образе педагога в 177-м выпуске под названием «Тяжелый рок-урок» сериала «Ералаш». Вне всяких сомнений, о таком учителе мечтают многие школьники. С первой секунды артист покоряет зрителя своей харизмой, а искрометный юмор и, как всегда, важный посыл истории делают сюжет запоминающимся надолго.

Топ-5 лучших ролей Дмитрия Нагиева

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