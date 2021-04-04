Топ-5 лучших ролей Дмитрия Нагиева

Актер театра, кино и телевидения, шоумен Дмитрий Нагиев сегодня празднует свой 54-й день рождения. В этот день мы представляем вашему вниманию подборку самых ярких ролей в исполнении всенародно любимого артиста.

Осторожно, модерн!

Завоевать любовь аудитории программе не составило труда. Это и неудивительно: яркие, колоритные, запоминающиеся персонажи в исполнении актеров Дмитрия Нагиева и Сергея Роста приковывали к себе внимание зрителей. Что же касается искрометного юмора и едкой сатиры, то они, несомненно, не оставляют равнодушными и в наши дни. У многих найдется свой любимый выпуск передачи, но объединяет все эти истории одно — блестящая работа артистов, которая вновь и вновь заставляет нас думать, что показанных героев мы не раз встречали в реальной жизни.

Непрощенный

Драматическая роль в этой картине стала первой за 24 года актерской карьеры артиста. Фильм рассказывает историю Виталия Калоева, чьи жена и дети погибли в авиакатастрофе в 2002 году. Унесшая жизни 71 человека трагедия произошла из-за ошибки диспетчера. По его вине и произошло столкновение самолета, летевшего из Москвы в Барселону, с транспортным бортом. Работа в этом проекте принесла Дмитрию Нагиеву награду «За лучшую мужскую роль» на открытом фестивале «Хрустальный источник».

Кухня

Казалось бы, что интересного можно снять, выбрав местом действия обычный ресторан? Однако увлекательный сюжет и интересные диалоги не позволяют оторваться от просмотра очередной серии. Можно долго спорить о том, стало ли случайным совпадением то, что актер играл в этом сериале персонажа по имени Дмитрий Нагиев. Да и в реальной жизни у артиста в свое время был ресторан «Парадокс». Впрочем, сам шоумен говорил о своей роли, что не изображает самого себя, да и не стремится к этому. Как и всегда, актер подходил к работе профессионально, старался найти свое видение данного героя и воплотить его на экране. Зрители по достоинству оценили усилия создателей.

Физрук

Разумеется, одним из самых ярких персонажей, сыгранных актером, стал физрук Олег Евгеньевич, он же — Фома. Волей сценаристов вчерашний подручный криминального авторитета становится учителем физкультуры в самой обычной школе. Завязка истории может прозвучать не особо интересно, но блестящая актерская игра и лихо закрученный сюжет с первой же серии сделали проект настоящим хитом. Теперь уже даже представить невозможно, что изначально главную роль мог сыграть актер Николай Фоменко. Прозвище героя произошло как раз от его фамилии.

Тяжелый рок-урок

Воплотить интересного героя бывает непросто, даже имея достаточно экранного времени. Именно поэтому эпизодические роли, когда у персонажа есть всего-то пара фраз, становятся для актеров настоящим вызовом и требуют полной отдачи. Примером великолепного выполнения такой задачи стало появление Дмитрия Нагиева в образе педагога в 177-м выпуске под названием «Тяжелый рок-урок» сериала «Ералаш». Вне всяких сомнений, о таком учителе мечтают многие школьники. С первой секунды артист покоряет зрителя своей харизмой, а искрометный юмор и, как всегда, важный посыл истории делают сюжет запоминающимся надолго.

Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей Антон Комолов признался, что его дни рождения проходят незамеченными.