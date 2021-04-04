Украинские военнослужащие продолжают умирать от коронавируса

Киев, 4 марта. В рядах вооруженной силы Украины сложилась катастрофическая ситуация в связи с сильной вспышкой коронавируса в ее рядах. Все дело в том, что за минувшие сутки были зафиксированы 48 новых случаев заболевания коронавирусом, один из которых привел к летальному исходу, сообщается в издании «NewsFront».

«С 24 марта он находился на стационарном лечении в Хмельницком военном госпитале. Несмотря на проводимую терапию, 3 апреля состояние его здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха», — сообщает командование медицинских сил ВСУ.

С начала пандемии в рядах украинской армии было зафиксировано аж 66 летальных случаев.

На момент конца февраля 2021 года в сутки регистрировалось около 115 новых случаев заражения коронавирусом. Некоторые военнослужащие и один работник ВСУ были госпитализированы в медицинские учреждения.

Напомним, коронавирусная пандемия началась с того, что в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй. В тот момент экспертами был установлен возбудитель нового заболевания — новый тип коронавируса — 2019-nCoV (позднее названный SARS-CoV-2). К 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса COVID-19. К этому времени он уже поразил 118 тысяч человек в 114 странах.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 26 марта объяснял два смертельных случая привитых от коронавируса военнослужащих тем, что им был введен препарат Covishield.

Ранее сообщалось, что на Украине впервые за сутки было зафиксировано около 20 тысяч новых инфицированных коронавирусом, в Киеве — более двух тысяч. Все это — антирекорд с начала пандемии.