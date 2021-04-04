Премьером Нигера стал человек экс-президента

Ниамей, 4 апреля. Новоизбранный президент Нигера Мохамед Базум назначил на пост премьер-министра главу администрации своего предшественника Махамаду Иссуфу спустя день после своей инаугурации, которая состоялась 2 апреля.

Новый премьер-министр Ухумуду Махамаду давно ведет свою политическую карьеру: он занимал посты министра финансов и горнодобывающей промышленности, а с 2015 года возглавлял администрацию бывшего президента Махамаду Иссуфу. Сам Мохамед Базум также много лет работал вместе с бывшим президентом, начиная с 1990-х годов, когда они вместе основали ныне правящую «Партию за демократию и социализм Нигера» (PNDS). На прошедших выборах Базум выступил в качестве преемника Махамаду Иссуфу.

Исполнительный комитет правящей партии выбрал его кандидатуру еще в марте 2019 года, поскольку Конституция Нигера не позволяет занимать пост президента дольше, чем два срока подряд. Как сторонник партии и сподвижник бывшего президента, еще до выборов Базум заручился поддержкой нового премьер-министра и других членов правительства.