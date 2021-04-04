Против истязавших маленькую ростовчанку родителей возбудили уголовное дело

Ростов-на-Дону, 4 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 24-летней жительницы Новошахтинска и ее 23-летнего супруга, которых заподозрили в издевательствах над ребенком.

По версии правоохранителей, женщина систематически избивала свою семилетнюю дочь за любую провинность. При этом жестокость проявляла не только ростовчанка, но и ее супруг, который ребенку приходится отчимом.

Выяснилось, что нерадивые родители каждый день связывали малышке руки и ноги веревками и колготками, передает источник ФАН в правоохранительных органах. Таким образом они причиняли ребенку физическую боль и ограничивали свободу передвижения.

В настоящий момент девочка находится в больнице. Ее мать и отчим задержаны и допрашиваются следователями. Уголовное дело возбуждено по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Десятилетнюю девочку истязала опекунша в Москве, сообщало Федеральное агентство новостей. В правоохранительные органы обратились педагоги, которые обратили внимание на подавленное состояние ребенка и многочисленные синяки.