Протестующих обстреляли резиновыми пулями в Швейцарии

Берн, 4 апреля. Правоохранители применили резиновые пули против участников акции из-за COVID-ограничений в Санкт-Галлене.

Столкновение полицейских с протестующими произошло ночью. Участники митинга против коронавирусных ограничений устроили в швейцарском городе беспорядки. Они забросали стражей порядка коктейлями Молотова, после чего те применили против провокаторов резиновые пули и слезоточивый газ.

Мэр Санкт-Галлена Мария Паппа прокомментировала действия полицейских и назвала их оправданными. По ее словам, стражи порядка непричастны к тому, что в городе до сих пор действуют коронавирусные ограничения.

Не так давно правоохранителям пришлось применить спецсредства против участников беспорядков в столице Гаити, сообщал ФАН. Однако от действий стражей порядка пострадали не только провокаторы, но и журналисты, освещавшие акцию протеста.