«Любовь Орлова» показывает характер: что известно о российском корабле-призраке

Северная Атлантика, 4 апреля. Федеральное агентство новостей вспоминает удивительную историю советского и российского корабля-призрака «Любовь Орлова» и делится с читателями самыми популярными версиями о его судьбе.

В ноябре 2017 года СМИ сообщили, что у берегов Калифорнии обнаружены обломки судна, которые, скорее всего, принадлежат российскому лайнеру «Любовь Орлова». Корабль без вести пропал в Северной Атлантике в 2013 году. По некоторым свидетельствам, в последний раз его видели на плаву в 2014 году.

Из Югославии – на Дальний Восток

Советское двухпалубное круизное судно класса «Мария Ермолова», известное под названием «Любовь Орлова» (Lyubovy Orlova), построили в 1976 году. Назвали в честь культовой российской актрисы Любови Петровны Орловой, звезды кинокартин «Волга-Волга», «Встреча на Эльбе», «Веселые ребята».

Строили лайнер «Любовь Орлова» в югославской Кралевице. Сегодня в этом теперь уже хорватском городе продолжают работать верфи. Заводской номер корабля – 413. С югославских верфей «Любовь Орлова» направилась прямиком на Дальний Восток, на службу в Дальневосточное морское пароходство.

Судно пережило годы перестройки и трудности 90-х. В 1999 году его арендовала компания Marine Expeditions для организации круизов и экспедиций на Антарктический полуостров. В 2002 году было проведено масштабное переоборудование на судне, затем оно перешло в аренду к компаниям Quark Expeditionsruen и Cruise North Expeditions, которые продолжили организовывать экспедиции в Арктике.

Порванный трос

Шло время. Судно постепенно дряхлело, требовало серьезного ремонта. В 2013 году его отправили в Доминиканскую Республику на слом. 23 января оно покинуло порт Сент-Джонс в Канаде. Судно должно было в спокойном режиме добраться до места своей последней стоянки в теплых водах и стать металлоломом. Но произошел форс-мажор: 24 января буксировочный трос, который связывал лайнер с буксиром Charlene Hunt, лопнул. «Любовь Орлова» освободилась. Попытки вернуть ее «на привязь» успехом не увенчались.

24 января советский и российский лайнер ушел в свое последнее плавание: без капитана, экипажа, управления, груза. И, разумеется, без опознавательных огней. С этой даты начинается история «Любови Орловой» как корабля-призрака.

Первый российский корабль-призрак

Уже 1 марта, спустя месяц после начала последнего дрейфа, в СМИ появились сообщения о том, что с аварийного радиобуя «Любови Орловой» в 700 милях от побережья Ирландии был зафиксирован сигнал. Тогда же эксперты сделали вывод о том, что судно, вероятно, затонуло, ведь радиобуй срабатывает только при соприкосновении с водой, а вручную активировать его на «Любови Орловой» было некому. Однако в том районе, откуда поступали сигналы, не удалось обнаружить никаких следов присутствия судна.

В январе 2014 года в прессе начали муссироваться не получившие подтверждения слухи о том, что «Любовь Орлова» якобы проходит около берегов Ирландии, а ее борт кишит опаснейшими «крысами-каннибалами». Эту страшилку можно до сих пор встретить в Сети.

Загадочные обломки у берегов Калифорнии: это не «Любовь Орлова»!

В ноябре 2017 года появилась информация о том, что у берегов Калифорнии найдены обломки судна, которое и есть «Любовь Орлова».

Правда, по самому состоянию обломков сложно определить их принадлежность: разве что размеры остова предположительно совпадают с длиной лайнера. Так что у этой версии есть противники. Один из главных аргументов – как могло неуправляемое и никем не замеченное судно попасть из Атлантического океана к берегам Калифорнии в Тихий океан? Получается, «Любовь Орлова» самостоятельно преодолела крайне опасный для мореплавателей пролив Дрейка и прошла через шлюзы Панамского канала? Это вариант, конечно, невозможен. Если, конечно, советский лайнер и правда не превратился в «Летучий Голландец» нашего времени.

Второй аргумент – обломки у берегов Калифорнии находятся в крайне плохом состоянии. В беседе с РИА Новости Владимир Баранов, директор компании, занимающейся экспедированием морских грузов в странах Азии, подчеркнул, что за несколько лет лайнер не мог бы истлеть так сильно.

«Думаю, это не «Любовь Орлова». Я длительное время работал в пароходстве, знаю этот тип судов. Теплоход и близко не мог бы за эти годы так истлеть, дойти до такого состояния. Кроме того, он начинал свой путь в Атлантике, а оказался в Тихом океане? Так не бывает. Скорее всего, просто судно долго было на слуху, вот и вбросили такую информацию», — подчеркнул собеседник агентства.

Призрак стоимостью в миллион

Отметим, по данным телеканала Fox News, «Любовь Орлова» представляет значительную финансовую ценность — примерно один миллион евро. В такую сумму оценивается металл, из которого состоят корпус корабля и его надстройки.

Память и надежда

В социальной сети «ВКонтакте» есть группа, посвященная памяти корабля «Любовь Орлова» и самой артистке. В группе создатели разместили многочисленные фотографии и видеозаписи, по которым можно проследить судьбу корабля по годам, вплоть до самых последних – когда на плаву судно уже никто не видел.

Так что пока вопрос о судьбе «Любови Орловой» остается открытым. Целенаправленные поиски давно прекращены. Возможно, она действительно обрела покой на дне Атлантического океана. Может быть, ее прибило к берегам необитаемых островов и когда-нибудь мятежный лайнер, который так и не отправился на слом, найдется. При этом не исключено, что «Любовь Орлова» до сих пор идет своим ходом в бескрайнем просторе океана и где-то в тумане, дымке иногда показывается суеверным морякам.