Западные аналитики указали на кризис либеральных идей во всем мире

Вашингтон, 4 апреля. Система либерального порядка в последние годы оказалась в глубочайшем кризисе, убеждены западные аналитики.

Охваченные «арабской весной» государства не стали переходить к демократии. Теперь кризис политической системы проник во внутрь либеральных идей, уверены в американском издании Foreign Affairs.

Возрастающее экономическое неравенство и повышающаяся негативная реакция на политический либерализм привели к расколу в Соединенных Штатах и Великобритании. В демократиях Азии, Европы и Латинской Америки доверие граждан к правительственным структурам снизилось.

«Возрождение либерального порядка означает прежде всего признание того, что наступающий кризис пришел изнутри. Его проблемы коренятся в глубоком экономическом неравенстве самих западных государств», — пояснили американские аналитики.

Президент США Джо Байден и его администрация начинают признавать, что внедрить демократический порядок в глобальном масштабе возможно только после устранения разногласий внутри. Государствам-носителям идей либерализма необходимо ввести новый внутренний общественный договор, пояснили эксперты.

Ранее стало известно о недовольстве граждан некоторых стран американской «демократизацией». Низкая оценка людей объясняет регулярные атаки на посольство США.