Жители Польши назвали металлоломом корабли ВМС своей страны в районе строительства «СП-2»

Варшава, 4 апреля. Поляки не слишком тепло отнеслись к намерениям Варшавы совершать провокации против России, а также высмеяли возможности военного флота Польши.

Ранее стало известно, что рядом с местом возведения газопровода «Северный поток — 2» были зафиксированы военные корабли, подлодки, рыболовецкие суда и самолеты.

После сообщения порталом Interia о маневрах польских судов рядом со строительством газопровода «СП-2» пользователи в Сети высмеяли военный флот страны.

«Военно-морской флот Польши – как это гордо звучит! Только у нас нет никакого военного флота», – написал читатель.

Жители Польши полагают, что суда, которыми располагает страна, не пригодны для военных действий и являются металлоломом.

«Вот россияне удивятся, когда Польша выведет свой невидимый авианосец!» – иронизирует пользователь.

Также читатели отметили, что Польша зря позволяет втягивать себя в подобные провокации, которые могут ухудшить отношения с Россией. Такие действия совершаются вразрез с интересами жителей страны.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец раскрыл, чем обернутся для Польши провокации против России в Балтийском море.