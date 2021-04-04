Сана, 4 апреля. Жители города Аль-Мукалла в провинции Хадрамаут вышли на демонстрацию и заблокировали ряд центральных улиц в знак протеста против перебоев в электроснабжении. Протестующие жгли покрышки, парализовав дорожное движение в городе.

Город Аль-Мукалла находится на территории, подконтрольной правительственным силам страны. Вопрос о постоянном обеспечении электроснабжения в городе — не единственная проблема, которая волнует жителей муниципалитета: зачастую люди жалуются на отсутствие воды и проблемы с безопасностью. Причина кроется в затяжном военном конфликте, а также присутствии боевиков запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида»1 в соседних регионах.

1 Организация запрещена на территории РФ.