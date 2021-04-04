Экс-участницы «Дома-2» возмутились, что их не позвали на перезапуск шоу

Москва, 4 апреля. Новость о грядущем перезапуске реалити-шоу «Дом-2» была воспринята Анастасией Стецевят и Татьяной Строковой с энтузиазмом, однако радость их продлилась недолго.

Бывшие участницы телестройки Стецевят и Строкова остались «за бортом» обновленного реалити-шоу. Это обстоятельство сильно возмутило девушек, ранее соперничавших в «Доме-2». После ухода за периметр телестройки между ними наступило перемирие, которое впоследствии переросло в дружбу.

Ставшие подругами экс-участницы «Дома-2» по-разному восприняли новость о закрытии телестройки: Строкова отметила что жить под прицелом камер трудно, однако на шоу действительно можно найти свою любовь, в то время как Стецевят ликовала, утверждая, что проекту уже давно пора положить конец.

Когда стало известно о скором перезапуске, подруги решили выйти на связь с поклонниками и поделиться с ними мыслями на этот счет. Как выяснилось, Строкову и Стецевят задело, что им не нашлось места в новом «Доме-2» — девушки заявили, что без таких медийных персонажей, как они, проект долго не продержится.

Ряд других «старичков» телестройки все же получил свои билеты в новое шоу. В их числе оказались Глеб Жемчугов, Алена Рапунцель и Юлия Ефременко.