Первые кадры сгоревшей дотла электрички в Калужской области появились в Сети

Калуга, 4 апреля. Калужская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту возгорания вагона электропоезда на станции Малоярославец. ФАН публикует фото с места ЧП.

По предварительным данным, загорелась кабина машиниста электропоезда, следовавшего в Москву. Всех пассажиров экстренно эвакуировали и пересадили в другой экспресс-поезд, идущий тем же маршрутом. Пожарные ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

В случае выявления нарушений прокуратура примет все необходимые меры. Инцидент с полыхающей электричкой контролирует Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Первое видео с места инцидента под Калугой уже появилось в Сети, сообщало Федеральное агентство новостей. На кадрах видно, как со стороны стоящего поезда валит густой серый дым.