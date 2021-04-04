Водонаева готова выйти замуж ради квартиры и собаки

Москва, 4 апреля. Известная ведущая и блогер Алена Водонаева готова в третий раз выйти замуж ради большой квартиры в Москве и собаки. Об этом звезда «Дома-2» заявила в Instagram.

Знаменитость призналась, что всю жизнь мечтала о собаке, однако не может себе позволить такую роскошь. Домашний питомец будет требовать много внимания, с ним нужно гулять и играть постоянно. А при бешеном графике работы бывшая участница телепроекта «Дом-2» не может взять на себя такую ответственность. Журналистка одна воспитывает сына Богдана, ведет несколько проектов, а недавно открыла свой бьюти-салон.

«Я мечтаю о собаке. И когда-нибудь она у меня обязательно будет. Пока я не могу позволить себе такую ответственность. Для этого нужен муж. Чтобы гулял с ней утром и вечером и мыл ей лапы. Ну и еще, чтобы у мужа была огромная квартира. В Хамовниках», — уверенно заявила теледива.

Водонаева уже распределила все семейные обязанности с будущим мужем: она будет нести ответственность за кота и своего сына, а муж — заниматься собакой.

После громкого закрытия телестройки «Дом-2» проект опять готов вернуться на экраны. Продюсеры шоу связались со старыми звездами, чтобы пригласить их вновь. Многие согласились, однако точно известно, что Алена Водонаева и Виктория Боня не появятся на новой площадке.