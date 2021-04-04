Гастроэнтеролог Аришева объяснила, чем опасна чистка кишечника с помощью клизм

Москва, 4 апреля. Частая чистка кишечника с помощью клизмы может привести к нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта.

Не стоит злоупотреблять и слабительными препаратами. Об этом рассказала врач гастроэнтеролог-гепатолог московской городской клинической больницы им. Виноградова Ольга Аришева.

По словам специалиста, абсолютно неправильно, когда в течение длительного времени пациент использует даже микроклизмы. Такая медицинская манипуляция подходит для экстренной помощи больному. Что касается слабительных средств, то их регулярное использование только навредит.

«Мы в основном сталкиваемся в стационаре с пациентами, которые достаточно долго принимают определенного рода слабительное. Это может привести к повреждению слизистой оболочки толстой кишки. Чистка клизмами — это неправильно», — объяснила Аришева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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