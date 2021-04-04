Новый очаг африканской свиной чумы зафиксировали в Коми

Сыктывкар, 4 апреля. Очаг африканской чумы свиней (АЧС) обнаружили в одном из личных подворий в деревне Малая Слуда Сыктывдинского района Коми.

Это второй очаг болезни, который зафиксировали в Приморье в текущем году. На месте ведут деятельность эксперты ветеринарной службы республики, рассказали на канале пресс-службы главы и правительства региона в Telegram. Первые случаи АЧС выявили в феврале в одном из личных хозяйств, расположенных под Сыктывкаром. Три муниципалитета объявили режим чрезвычайной ситуации.

Вирусные пробы направили в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» для повторной диагностики. В настоящее время специалисты проводят мероприятия по предотвращению распространения заболевания и локализации очага. С момента выявления чумы погибло 13 животных. В зону карантина поместили 840 свиней.

До этого стало известно, что самый древний случай заражения палочкой чумы произошел в четвертом тысячелетии до нашей эры. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского федерального университета.