Полицейские нейтрализовали жителя Калужской области, взявшего мать в заложники

Калуга, 4 апреля. Правоохранители применили табельное оружие против мужчины, который угрожал расправой пожилой матери в Обнинске.

Стражи порядка приехали по вызову в один из домов, где жилец с кухонным ножом в руках угрожал убить мать. Сперва полицейские попытались успокоить мужчину, но тот бросил заложницу и напал на них. В итоге правоохранителям пришлось применить против злоумышленника табельное оружие. От полученного ранения захватчик скончался на месте.

По факту случившегося в Обнинске возбуждено уголовное дело. Сотрудники Следсвенного комитета проводят мероприятия, нправленные на установлдение деталей инцидента.