Юбилейная дата: Тульская археологическая экспедиция отмечает 30 лет с момента создания

Тула, 4 апреля. Юбилей в этом году отмечает Тульская археологическая экспедиция: 30 лет с момента своего создания. Воспоминаниями о том, как все начиналось, и планами на будущее с ФАН поделился первый начальник ТАЭ (с 1991 по 1997 годы), а ныне директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко.

«Создание местной археологической экспедиции и начало исследований на Куликовом поле — это два синхронных события. Археологам из Москвы Михаилу Гоняному и Алексею Зайцеву была поставлена задача заняться изучением первого ратного поля России. И им пришла в голову простая и понятная идея: ее суть в том, что должны быть местные кадры, которые и займутся изучением как Куликова поля, так и всей Тульской области», — говорит Владимир Петрович.

Владимир Гриценко тогда только поступил на исторический факультет тульского пединститута (сейчас это университет). И так вышло, что первые шаги в археологии он делал под руководством сотрудников Государственного исторического музея. А в 1991 году удалось организовать самостоятельное юридическое лицо — «Тульскую археологическую экспедицию». Тогда же стали появляться и молодежные научные центры. При таком центре и была организована ТАЭ, позже ставшая полностью самостоятельной. А уже через пять лет появился музей-заповедник «Куликово поле».

Однако свои первый археологический опыт Владимир Гриценко получил еще раньше. В восьмом классе ему посчастливилось случайно попасть в археологическую экспедицию со студентами исторического факультета, которая проходила в Крыму. И это предопределило его дальнейшую судьбу.

«Именно тогда я сделал свой выбор профессии и с тех пор ни разу ему не изменял. Хотя сегодня моя деятельность напрямую не связана с археологией. Но бывших археологов не бывает», — утверждает Владимир Петрович.

Что интересно, и первая археологическая находка Владимира Гриценко в той первой, крымской экспедиции, оказалась очень ценной, датированной первыми веками нашей эры. Найти такой артефакт — настоящая удача.

«Помню как сейчас. Это была достаточно серьезная находка. Мне удалось найти так называемое граффити. Это был фрагмент на мраморном камне из трех-четырех букв. Надпись была сделана рукой античного человека, но, к сожалению, прочесть ее не было возможности», — вспоминает Владимир Петрович.

Были в жизни Владимира Гриценко и много других находок, например клад, найденный у деревни Торхово на месте древней Тулы.

«Только клад был не с монетами и драгоценностями. Там были две шпоры, предметы ухода за лошадью. Шпоры с инкрустацией, с хорошей датировкой XIV–XV века. Эти предметы постоянно экспонируются на выставках в нашем музее, мне очень приятно их видеть», — говорит Владимир.

Что касается деятельности ТАЭ, то ее основная задача — это сохранение и максимальное исследование всего материального археологического наследия на территории региона, будь то Верхний Дон или Ока. Ни одно начало строительства в историческом центре города не обходится без так называемых охранных раскопок.

«Сейчас у нас идет подготовка к научной конференции, где мы подведем итоги. Надо понять, каких результатов удалось достичь в этой сфере, и определить направления, которые должны стать приоритетными в будущем. Если говорить о долгосрочных планах, то надеемся, что в Туле появится полноценный современный музей археологии», — продолжает Владимир Гриценко.

Важно понимать, что в основе любых красивых выставок и экспозиций лежит огромный труд людей.