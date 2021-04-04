Правительство Ирака ищет сотрудничество с Абу-Даби

Абу-Даби, 4 апреля. Делегации Ирака и ОАЭ провели встречу для обсуждения двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми и наследный принц, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахайян провели расширенное заседание в рамках официального визита аль-Казыми и сопровождающей его делегации в Эмираты, сообщает издание Al Forat News.

Делегации обсудили расширение партнерства в сферах инвестиций, энергетики, культуры, торговли, транспорта, услуг и других. Стороны затронули пути развития отношений и подтвердили необходимость работы, направленной на повышение уровня механизмов сотрудничества с тем, чтобы это служило интересам народов двух стран.

Правительство Ирака пытается ослабить иранское влияние в регионе и ищет возможности сотрудничества с арабскими странами. Так, 31 марта иракский премьер посетил с официальным визитом Эр-Рияд с целью поиска перспектив для дальнейшего сотрудничества.