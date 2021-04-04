Армия ЦАР отбила наступление боевиков в направлении города Бриа

Банги, 4 апреля. Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) атаковали позиции Вооруженных сил ЦАР в семи километрах от города Бриа. Нападение произошло впервые с момента, когда правительственные войска освободили населенный пункт от радикалов, 23 марта.

Обученным российскими инструкторами военнослужащим удалось самостоятельно отбить наступление без привлечения союзных войск из Руанды. По предварительным данным, трое боевиков ликвидированы. Радикалы отступили, бросив на поле боя раненых соратников и часть оружия.

Ранее советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров сообщил о полном разгроме бандформирований в республике. Он пояснил, что в некоторых районах продолжают находиться боевики, но речь идет о разрозненных и небольших отрядах. Вероятно, именно одна из таких групп и попыталась прорваться в Бриа.