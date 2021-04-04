Актер Марк Горонок после ссоры с женой решил найти бывшую возлюбленную

Москва, 4 апреля. Известный актер театра и кино Марк Горонок признался, что во время съемок фильма «Все будет хорошо» воспылал чувствами к актрисе Ольге Понизовой, игравшей его невесту.

Драма «Все будет хорошо», снятая режиссером Дмитрием Астраханом, вышла на экраны в 1995 году. Горонок, сыгравший нобелевского лауреата Петра Смирнова, своей актерской игрой завоевал сердца многих соотечественниц. Зрители моментально сосватали его Понизовой, однако в жизни актеру не удалось добиться ее расположения.

Горонок признался, что питал к экранной невесте сильные чувства. Главной же причиной своего любовного фиаско артист считает неуверенность в себе, из-за которой он так и не смог раскрыть ей свою душу. Горонок с сожалением добавил, что обернись все иначе — их с Понизовой судьбы могли сложиться совершенно по-другому.

«Если ты сейчас это читаешь, то откликнись, пожалуйста. Давно пытаюсь тебя найти, но безрезультатно. Слышал, что ты ушла в монастырь. Дай о себе знать, прошу!» — приводит слова актера «Собеседник».

Артист отметил, что знает о трагедии, произошедшей с разбившимся в автокатастрофе сыном Понизовой, и принес ей свои глубочайшие соболезнования.

Информация, что Марк Горонок переживает тяжелый бракоразводный процесс, появилась в начале марта. Сообщалось, что его супруга препятствует встречам актера с четырехлетней дочерью.