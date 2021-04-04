Пропавший пять лет назад рабочий «спрятал» себя в лесу от убийцы-работодателя

Кембридж, 4 апреля. Пропавший пять лет назад рабочий боялся быть убитым работодателем и «спрятался» в лесу в Кембриджшире. Все это время потенциальная жертва жила в палатке, опасаясь за свою жизнь.

Обнаруженный в подлеске под Кембриджем Рикардас П. «пропал» в 2015 году. Тогда же полицейские приступили к поискам мужчины, считая, что он стал жертвой современного рабства. Спустя пять лет правоохранители отыскали «пропавшего без вести» в импровизированном лесном укрытии, сообщает The Sun.

По информации сотрудников полиции, Рикардас П. «намеренно скрылся» в лесу, ранее став жертвой преступления. Мужчина устроил свой дом-палатку в глубоком подлеске в лесу рядом с жилой улицей, настолько хорошо замаскировав жилище, что стражи порядка назвали его «очень хорошо скрытый».

Как оказалось впоследствии, «пропавший» житель Великобритании попал в такое положение благодаря человеку, имеющему связи с организованной преступностью. Рикардас П. рассказал, что прибыл в Англию на работу на ферму, но вместо трудовой деятельности был дважды жестоко избит набором ключей и барбекю. Сообщается, что коварный работодатель конфисковал паспорт и банковскую карту Рикардаса П., а также забрал зарплату в наличных. Всерьез опасаясь за свою жизнь, приезжий на заработки «держал себя пленником в лесу».

«Удивительно думать, что он жил там совершенно незамеченным так близко к тому месту, где происходила вся эта деятельность», — поражались в полиции.

Стражи порядка связывались с каждой полицией, с каждым местным органом власти, с каждым органом здравоохранения, с более чем 250 общежитиями, 600 агентствами по трудоустройству и даже бандами — результат был отрицательный, хотя очень трудно жить, не оставляя следов.

«Мы все время были в милях от него. Когда мы нашли его, было огромное облегчение», — поведали правоохранители.

Последний раз найденного «дикаря» видели осенью 2015 года в компании Nightlayer Leek в Чаттерисе, где он работал.Свидетели утверждали, что перед исчезновением его видели в компании небольшой группы литовцев. Тревога была поднята, когда он не явился на смену два дня спустя и его идентификационный значок был найден в парке. Расследование убийства было начато, несмотря на то, что тело не было найдено, поскольку у офицеров были «искренние опасения, что житель Кембриджшира пострадал в тот вечер».