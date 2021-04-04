Прокуратура проверит инцидент с брошенной в митингующих дымовой шашкой в Саратове

Саратов, 4 апреля. Сотрудники прокуратуры Ленинского района и органов полиции выехали на место инцидента, где неизвестный кинул дымовую шашку в толпу митингующих у здания управляющей компании.

Момент инцидента попал на камеры наружного видеонаблюдения. На записи видно, как к группе людей подъезжает Toyota Land Cruiser, из иномарки выходит мужчина, а после словесной перепалки с протестующими бросает в них снаряд.

Прокурорская проверка будет направлена на установление лиц, причастных к инциденту, передает источник ФАН. Кроме того, правоохранители проверят деятельность саратовской управляющей компании при начислении платы за коммунальные ресурсы.

Красную дымовую шашку запустили в машину спикера горсовета Красноярска, сообщал сайт 360tv.ru. Никто не пострадал, правоохранители разыскивают злоумышленника и опрашивают свидетелей.