Финская журналистка рассказала, что ей нравится в русских людях

Санкт-Петербург, 4 апреля. Журналистка из Финляндии Анна-Лена Лаурен рассказала о своих впечатлениях от жизни в России и общения с русскими. В РФ репортер живет и работает 15 лет.

Сначала Лаурен проживала в Москве, потом переехала в Санкт-Петербург, журналистка свободно говорит и читает на нескольких языках, в том числе и на русском. Лаурен призналась читателям Göteborgs-Posten, что у нее много друзей среди россиян, но она хочет сохранить остроту чувств и не слишком сильно интегрироваться в чужую среду.

Репортер отметила, что жители России зачастую отмахиваются от проблем в стране, она считает, что важно реагировать на все, что неправильно. В своей работе Лаурен старается выяснить как можно больше и показать это. Основное внимание она уделяет экологии и дестабилизации климата.

Журналистка отметила, что россияне тесно связаны со своей историей и культурой, читают классиков и ценят поэзию. Анна-Лена выросла в похожих условиях: ее родители были учителями, а бабушка и дедушка поддерживали традиции устных сказаний.

Лаурен признала, что в России легко вести социальную жизнь. Посиделки с друзьями никогда не бывают скучными.

«Нет ничего лучше, чем сесть с русскими за стол, открыть бутылку вина и разговаривать... Темы вроде погоды почти не обсуждаются. Зато очень часто говорят о смерти, любви и прочих философских, экзистенциальных вещах», — заметила Лаурен.

Журналисты финской передачи Yle отправились в поселок Тойвала и показали, как местные жители празднуют Вербное воскресенье. Традицию они переняли у православных россиян, переехавших из Карелии после войны.