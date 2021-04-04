СМИ раскрыли подробности о первом советском миноукладчике 1934 года

Москва, 4 апреля. Первый советский прототип миноукладчика МЗ-27 появился еще в 1934 году. Он использовался, чтобы устанавливать противотанковые мины. Однако он так и остался прототипом.

Во время войны было принято решение о разработке минного раскладчика на базе грузового автомобиля ЗИС. По факту это получился грузовик с уникальными лотками для запуска мин, пишет телеканал «Звезда».

Саперу нужно было вынуть мину из ящика в кузове, а затем она выпадала на грунт благодаря специальной установке. Процесс происходил в движении, а абсолютно все действия выполнялись вручную, в том числе и соблюдение необходимого шага минирования.

Ранее в Сети также появились уникальные кадры минирования при помощи универсального минного заградителя УМЗ-Г.