Адвокат российских звезд объяснила, почему Аршавин платит маленькие алименты

Москва, 4 апреля. Развод и суды футболиста Андрея Аршавина и его экс-жены Алисы Казьминой стали самым обсуждаемым явлением последних недель. Процесс прокомментировала адвокат Марина Дубровская.

Юрист представляла интересы Казьминой во время развода. Спустя время журналистка продолжает утверждать, что ее супруг получает куда больше, чем декларирует, соответственно, он в состоянии выплачивать совсем иные суммы по алиментам.

Дубровская объяснила, что в случае с бывшим капитаном сборной России все не так однозначно, как заявляет его бывшая жена. Сейчас Аршавин получает куда меньше денег, чем раньше, поэтому и Казьмина может претендовать на куда меньшие суммы, чем первая жена экс-футболиста Юлия Барановская.

«Как вы знаете, Аршавин сейчас не играет, а это значит, его гонорары в разы меньше, чем это, например, было при Барановской. Да, он работает на телевидении, тренирует, но суммы, конечно, несопоставимы. Алиса получила все, что могла получить в этой ситуации. Суд принял законное решение, и она знала перспективы», — заверил эксперт в интервью корреспонденту «Комсомольской правды».

По словам Дубровской, очень часто мужья пытаются скрыть свой доход от жен, в таком случае юристы выполняют работу налоговой службы и пытаются «раскопать» реальные суммы. Однако в случае Аршавина это не работает.

После появления Казьминой на Первом канале ее бывший муж подвергся жесткому прессингу в Сети. Пользователи соцсетей хейтят его буквально за каждую публикацию. Недавно бывший спортсмен возмутил фанатов розыгрышем, о котором рассказал в Instagram.