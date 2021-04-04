Историк Грибовский: С фрегата «Штандарт» начинается история линейного флота Балтики

4 апреля 1703 года на Олонецкой верфи по указу Петра I был заложен «Штандарт», первый парусный фрегат. В беседе с корреспондентом ФАН военный историк, профессор Владимир Грибовский рассказал, что этот военный корабль был построен специально для Балтийского флота. По словам историка, экипаж фрегата принял активное участие в Северной войне.

«Фрегат «Штандарт» стал первым кораблем Балтийского флота, который открыл целую серию фрегатов, а потом и линейных кораблей, которые были построены на Олонецкой верфи именно для Балтики. Вместе с другими кораблями флота он участвовал в отражении нападения шведского флота на Котлин, и «Штандарт» очень активно действовал в восточной части Финского залива», — сообщил собеседник ФАН.

В сентябре 1703 года фрегат под командованием Петра I в звании капитана совершил свой первый переход с Олонецкой верфи в Санкт-Петербург. По тем временам фрегат «Штандарт» обладал грозной мощью, на борту корабля находилось 28 пушек, экипаж состоял из 120 моряков и офицеров.

Свое название фрегат получил в честь завоевания Россией выхода к Балтийскому морю. До мая 1703 года двуглавый орел на царском штандарте Петра I изображался с картами трех морей — Белого, Каспийского и Азовского. После взятия русскими войсками крепости Ниеншанц и выхода к Балтийскому морю на штандарте появилась карта этого моря. В честь этого события первый фрегат Балтийского флота и получил свое название.

После окончания Северной войны «Штандарт» выполнял роль учебного судна. За большие заслуги перед Отечеством царским указом 1719 года предписывалось хранить фрегат вечно, как памятник российского кораблестроительного искусства.

В 1725 году по указу Адмиралтейств-коллегии фрегат перевели в Кронверкскую гавань и вытащили на берег. Предполагалось сохранить его как памятник первому линейному судну Балтийского флота. Однако корпус «Штандарта» оказался столь ветхим, что через пять лет его пришлось разобрать.

В апреле 2000 году старинный парусник был воссоздан и отправился в свой первый рейс маршрутом Великого посольства Петра I.