Дочь покойной Юлии Началовой появилась на сцене в нюдовой блузе и черной юбке мидакси

Москва, 4 марта. В середине марта была годовщина со дня смерти смерти популярной российской певицы Юлии Началовой. Исполнительница умерла от заражения крови в 2019 году. Девушке было всего 38 лет. У нее осталась дочь Вера Алдонина, которая унаследовала красоту матери и ее певческий талант.

После того, как артистка ушла из жизни, Вера осталась жить с бабушкой и дедушкой. При этом Вера часто гостит у своего родного отца — футболиста Евгения Алдонина, где ей тоже всегда рады.

Четырнадцатилетняя Вера Алдонина в последнее время часто появляется на телевидении. Она не раз становилась героиней различных ток-шоу на разных телевизионных каналах.

Накануне Вера выступила на концерте в музыкальной школе, в которой учится. Снимок девочки во время выступления попал в фанатский аккаунт дочери Юлии Началовой в Instagram.

«Ты мой кумир и точка», — подписано под публикацией.

На фотографии Вера Алдонина появилась в строгом, но при этом актуальном образе. На девочке надета блуза нюдового оттенка и черная юбка мидакси с широким поясом.

Подписчикам фотография дочери Юлии Началовой очень понравилась.

«Верочка! Уже какая взрослая! Счастья, тебе, девочка!», «Красавица, прелесть», «Веруся, красавица, умница, красивый голос и мудрая не по годам!» — не скупились на комплименты поклонники.

Вера родилась в 2006 году. После трагической смерти звезды родственники решали, с кем будет жить дочь ушедшей артистки. Было принято решение не менять места жительства из-за близости к школе и она осталась с родителями мамы. С отцом девочка видится часто. Недавно он разместил публикацию, поздравив ее с 14-летием.