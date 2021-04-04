Аналитик Бордачев заявил, что Евросоюз не готов усиливать давление на Россию

Москва, 4 апреля. Евросоюз (ЕС) не готов существенно увеличивать давление на Российскую Федерацию, а ограничительные меры остаются символическими.

Об этом рассказал программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. По его словам, Москве в условиях обострения противоречий с Брюсселем стоит проработать ответные меры, которые могли бы способствовать развитию российской экономики.

«ЕС не готов к никаким новым конфронтационным мерам по отношению к РФ. Санкции как были исключительно символические после 2014 года, такими они и остаются», — подчеркнул аналитик.

Бордачев также напомнил, что запрет импорта сельскохозяйственной продукции из Европы в свое время стал важным фактором для развития российского аграрного сектора.

Ранее председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой объяснил, в каких терминах путается руководство Евросоюза.