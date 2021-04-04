Историчность и грандиозность: в Энгельсе достраивают Парк покорителей космоса

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в истории, совершившим полет в космическое пространство. По завершению своей миссии космонавт приземлился в хорошо знакомых ему местах — на колхозное поле неподалеку от Энгельса. Сначала там была поставлена просто деревянная табличка, следом появились памятная стела и архитектурный комплекс «Гагаринское поле». Теперь же там завершают проект совершенно иного масштаба — Парк покорителей космоса.



Строительство парка началось в марте 2020 года. Рассчитывается, что он станет первым в России мемориально-образовательным комплексом под открытым небом. Концепцию Парка покорителей космоса разработали именитые специалисты из МГУ имени Ломоносова. Резервный фонд правительства Российской федерации выделил на строительство почти 900 миллионов рублей, помощь оказали и частные инвесторы. Проект планируется реализовывать в несколько этапов: завершить первую стадию и торжественно открыть парк планируется 12 апреля 2021 года — на 60-летний юбилей полета Гагарина.



Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, как появилась идея создания Парка покорителей космоса. Замысел поддержал президент России Владимир Путин.

«Можно было бы сделать реставрацию мемориального комплекса и этим ограничиться. Но когда стали обсуждать концепцию, пришли к мнению, что правильно было бы на этом историческом месте создать парк, который станет местом притяжения и жителей Саратовской области, и туристов из других регионов, и иностранцев. Мы выполнили эскизы и подготовили проектные решения. После чего в ходе одной из встреч с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, которая касалась работы в Государственной Думе, в конце разговора озвучил тему создания Парка покорителей космоса. Показал материалы и рассказал, что Юрия Гагарина многое связывает с регионом. Президент изучил предложение и поддержал», — отметил Володин.

В качестве первого этапа проведен масштабный список мероприятий. В частности, благоустроено место приземления Гагарина, отреставрированы стела, барельефы и памятники, созданы инфоцентр, кедровая аллея и поле «108 минут». Высажено почти две тысячи деревьев, проложены пешеходные и велосипедные маршруты, подключена новая система освещения. Создатели стараются как можно чаще использовать исторические отсылки: высадка кедровника была сделана в честь позывного первого космонавта — «Кедр». Прогулочный маршрут по парку составлен так, чтобы при средней скорости шага он насчитывал 108 минут — именно столько длился первый полет Гагарина.



Второй и третий этап строительства при условии получения финансирования будут еще более грандиозными. Главная идея — создание в центре парка масштабного образовательного центра для детей и их родителей. Понадобится и место временного проживания для гостей, в качестве которых предполагаются как туристы, так и учебные группы. По плану создателей, рядом с Парком покорителей космоса должна действовать и пристань для туристических пароходов. В программе есть и обустройство близлежащих сел вкупе с местным аэроклубом.



Не обошлось и без ложки дегтя. Велодорожка, на строительство которой 250 миллионов рублей выделила область, была сильно размыта во время движения талых вод. Строители не предусмотрели силы паводка и теперь вынуждены в экстренном порядке устранять все недостатки. Застройщик пообещал, что все работы будут выполнены в срок, но далеко не все жители уверены, что к 12 апреля ремонт завершится.

«Регулярно приходится ходить вокруг парка. Там трудится множество людей, даже ночью что-то тихонько стучит и шуршит. Честно говоря, не верится, что они успеют в срок. Там один взгляд бросаешь и сразу видно, сколько еще работы впереди. С другой стороны, люди действительно работают безостановочно, может, успеют. Главное с велодорожкой справиться, у них размытые участки по 10–15 метров длиной», — рассказала корреспонденту ФАН жительница села Смеловка Татьяна Артемьева.

К сожалению, не все жители региона смогут сразу оценить степень готовности парка. В рамках защиты от распространения коронавируса массовые праздничные мероприятия, запланированные на 12 апреля, пришлось отменить. Однако уровень заболеваемости в регионе снижается с каждым днем: в ближайшее время Парк покорителей космоса откроет двери для всех желающих.