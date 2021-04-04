Отдых в Крыму летом станет дороже на 25%

Симферополь, 4 апреля. Жителей России предупредили о повышении цен на отдых в Крыму летом текущего года. Подорожание связано с улучшением качества услуг, объяснили представители туристической сферы.

Стоимость летнего отдыха станет дороже примерно на 10–25%. Цены поднимутся также из-за увеличения стоимости на топливо и электричество. На формирование цен влияет подорожание основных продуктов питания, объяснил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Республики Крым Алексей Черняк.

Кроме того, в конце года будет утверждена ценовая политика, не зависящая от внешних факторов. Размещение в отелях стало дороже на 15–25% исходя из категории места. Стоимость отдыха зависит от сезонности, загруженности, мероприятий и специальных предложений, сообщил генеральный директор отеля Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян.

До этого сообщалось, что туристы активно бронируют жилье в Крыму. Мест проживания на август практически не осталось. Маленькие поселки на полуострове пользуются популярностью как у местного населения, так и у путешественников.