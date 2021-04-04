СК РФ организовал проверку по факту гибели двух туристов в нацпарке Коми

Сыктывкар, 4 апреля. Следователи выясняют обстоятельства трагического инцидента в национальном парке «Югыд ва», где погибли двое туристов и один пропал без вести.

Туристическая группа, которая направилась в парк, состояла из трех человек. Все они имели размещение на посещение охраняемой территории. Накануне в правоохранительные органы поступила информация, что два члена туристической группы были обнаружены мертвыми. Еще один человек выжил, но на данный момент о его судьбе ничего не известно, заявили в СК РФ. Связь с пропавшим мужчиной установить не удалось, поэтому на его поиски направили спасателей.

Что именно произошло в национальном парке «Югыд ва», пока неизвестно. По факту случившегося организована доследственная проверка, позже на основании ее результатов будет принято соответствующее процессуальное решение.