Девальвация ливийского динара не остановила рост доллара на черном рынке

Триполи, 4 апреля. Директор Центра экономических исследований «ОИА» Ахмед Абулсен считает, что Ливия находится на пути к истощению валютных резервов, причем Центральный банк страны не в силах защитить национальный динар.

«Девальвация динара не остановила черный рынок. Доллар продолжает расти, что означает более высокие темпы инфляции, приводящие к росту бедности среди семей», — разъяснил эксперт.

Предшествующие переходному Правительству национального единства ливийские власти приняли сценарий частичного плавающего динара, после того как в начале 2021 года национальная валюта резко потеряла 220% по отношению к доллару.

Руководство ЦБ Ливии унифицировало обменный курс на рынках, чтобы остановить отмывание денег и финансовые махинации в иностранной валюте, но ситуация не изменилась. В стране последние несколько лет действовали два официальных курса: 1,4 ливийских динара за доллар для операций в госсекторе, а также 3,9 динара для людей и бизнеса. При таких условиях спекулянты зарабатывали на перепродаже валюты.

Позже стоимость доллара повысили с 1,4 ливийских динар до 4,48 для всех государственных и частных операций, в том числе коммерческих, но на черном рынке американская валюта достигает 35 динаров.

Руководитель офиса управляющего Центрального банка страны Абд Аль-латиф аль-Туниси заявил, что национальные валютные резервы сократились с 134 млрд долларов в конце 2010 года до 54 млрд долларов к окончанию 2020-го.

Финансовый кризис

По информации Всемирного банка, 53% ливийцев живут за чертой бедности, а североафриканская страна переживает худший финансовый кризис. Даже приход нефтяных доходов в последнем квартале 2020 года не помог восстановить предыдущие потери, поскольку экономика зафиксировала реальное снижение ВВП на 31,3%. В среднем добычу нефти в прошлом году оценили в 405 тысяч баррелей в день, что составляет примерно треть от фактической добычи в 2019-м.

«Учитывая, что основные проблемы технического обслуживания все еще не решены, добыча нефти, по прогнозам, достигнет 1,1 миллиона баррелей в сутки в 2021 году. Это приведет к росту реального ВВП до 67% в 2021 году. Что касается уровня ВВП, то экономика все равно будет на 23% меньше, чем в 2010 году, за год до начала конфликта», — говорится в заявлении Всемирного банка.

Экономист Атеа Фиторе отметил, что государства, которые девальвировали национальную валюту, потом не смогли поднять ее снова. По его мнению, аналогичная ситуация сложилась и в Ливии в связи с недостаточной международной ликвидностью ЦБ для удовлетворения любого спроса на иностранную валюту.

Падение ливийского динара сказывается на жизни людей, поэтому переходное правительство приняло дополнительные меры, которые посчитало необходимыми для экономических реформ, включая отмену топливных субсидий и введение денежных пособий. Однако эксперты считают, что решение властей скажется скорее негативно, чем позитивно.

Нестабильная национальная валюта и идея властей избавиться от субсидий приведет к повышению цен на различные товары и услуги, что заставит граждан копить доллар для сохранения собственных сбережений.

«Динар находится в постоянном упадке и нет уверенности в возвращении к росту, поэтому я перевожу сбережения в доллары», — поделился ливиец.

Ранее местные СМИ сообщили о консультациях между должностными лицами Центрального банка страны и премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой по вопросу снижения обменного курса до 3,5 динаров за доллар вместо нынешнего курса в 4,48.