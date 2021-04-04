Хадисты обвиняют хуситов в сотрудничестве с ИГ и «Аль-Каидой»

Сана, 4 апреля. Движение «Ансар Аллах» (хуситы) укрепляет сотрудничество с запрещенными в России террористическими организациями «Исламское государство»1 (ИГ1) и «Аль-Каида»1, сообщает в отчете служба безопасности правительства президента Йемена Мансура Хади. Отчет опубликовал ряд проправительственных СМИ, известных своими «разгромными» статьями против повстанческих войск.

В отчете приводятся некоторые «доказательства» тесной связи хуситов с террористическими организациями — есть там и показания захваченных силами Национальной армии террористов и пленных хуситов. Сообщается о якобы имеющейся координации действий террористических групп ИГ и хуситских ополченцев при осаде Ди-Калиб и контроле ряда захваченных хуситами территорий.

Иран в этом документе называют «одним из главных связующих звеньев» между хуситами и террористическими организациями, хотя на деле проиранские подразделения борются с ИГ и «Аль-Каидой» в Ираке и Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.