Киев, 4 апреля. Обострение военного конфликта на Донбассе сегодня очень похож на события 2008 года, когда Михаил Саакашвили отдал приказ атаковать Южную Осетию.

Об этом в своем блоге сообщил российский военный корреспондент Дмитрий Стешин, об этом пишет «Политнавигатор».

«Обстановка на фронте: размотали располагу одного подразделения. Среди белого дня, артой. Погибших и раненых нет, уже хорошо. Где и чье подразделение — не скажу. Я там пил растворимый кофе, того сорта, что вызывает некроз тканей желудка со второго глотка. Место было сложное, располага меняла уже третий или четвертый домик — укры вычисляли и разматывали. Но, на год все устаканилось, и вот, опять. Такое ощущение, что спада активности нет, продолжают накручивать. Нечто подобное было в Цхинвале 08.08.08, там же не мгновенно началось, а около месяца нарастало постепенно», — сообщает Стешин.

С ним согласился военный корреспондент Юрий Котенок.

«Ровно сейчас я подумал именно о том же: о неизбежном приближении к войне по аналогии 08.08.08. Открою секрет — в конце июня 2008 года мой знакомый из одного спецподразделения осетин маякнул — через месяц грузины полезут. Был знаковый перехват, Штаты дали добро. Но оттянули атаку на неделю с лишним, хотя массированно Цхинвал накрывали с 20-х чисел июля 2008 г. К началу августа Саакашвили кураторы взбодрили: «Город пуст. Велкам». И грузины полезли. Их встретили люди «Лаптева» (министр обороны РЮО). И пошла другая жизнь. Так вот — ощущение запланированной атаки на Донбасс есть здесь и сейчас. Не хочу кликать беду, но чему быть, того не миновать, а там поглядим», — пишет Котенок.

В таком случае выходит, что украинский лидер Владимир Зеленский следует как Саакашвили.

Ранее политолог-международник и экс-депутат Тарас Чорновол рассказал, как нынешний президент Украины сумел продолжить реалити-шоу за время пребывания на посту.