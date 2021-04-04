В ЛНР обвинили ВСУ в размещении бронетехники в населенных пунктах в Донбассе

Луганск, 4 апреля. Бойцы ВСУ разместили запрещенную военную бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе.

Представитель оборонного ведомства ЛНР заявил, что было зафиксировано нахождение трех боевых машин пехоты в жилом районе населенного пункта Орехово и трех боевых бронированных машин на территории гражданского объекта в Крымском.

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — говорится в сообщении.

Ранее представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что за сутки подразделения ВСУ выпустили по окраинам Донецка порядка 25 мин.