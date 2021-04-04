Тренера футбольного клуба в Румынии уволился из-за первоапрельской шутки

Бухарест, 4 апреля. Неудачная шутка руководства румынского клуба «Индустрия Гальда де Жос» повлекла увольнение главного тренера.

Главный тренер клуба третьего румынского дивизиона «Индустрия Гальда де Жос» Стефан Фогороси покинул свой пост, обидевшись на шутку боссов. К 1 апреля руководство команды попросило один из спортивных сайтов опубликовать новость об увольнении специалиста, пишет издание «МИР 24». Тренер шутку не оценил и проигнорировал тренировочное занятие. Впоследствии Фогороси и вовсе ушел с занимаемой должности.

Стоит отметить, что «Индустрия Гальда де Жос» крайне неудачно выступает в своем первенстве. После 14 туров клуб набрал всего четыре очка и занимает последнее место в таблице третьего румынского дивизиона.