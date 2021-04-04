Звезда «Дома-2» Антонина Тодерика ждет второго ребенка

Москва, 4 апреля. Радостное событие произошло в семье звезды телестройки «Дом-2» Антонины Тодерики. Бывшая участница проекта ждет второго ребенка, о чем она сообщила на странице в Instagram.

Отцом ребенка станет муж модели Василий Тодерика. В честь пополнения участница опубликовала трогательный снимок, на котором она позирует вместе с супругом и первым сыном Леоном. В руках модель держит тест на беременность с положительным результатом.

«Мы все в приятном шоке. Второго ребенка мы хотели и планировали, но даже не надеялись, что бог нам даст его так быстро в этот раз», — отметила эмоционально экс-участница «Дома-2».

Василий и Антонина Тодерика были женаты до проекта, однако вскоре развелись. После этого молодой человек отправился на знаменитую телестройку ТНТ в поисках своего счастья. Однако девушки проекта не обращали на него внимание из-за богатого жизненного опыта — на счету артиста три развода. Вскоре на территорию «Дома-2» въехала Антонина. Пара решила попробовать наладить отношения, в связи с чем покинула проект. Спустя несколько лет у них родился первый ребенок.

Однако не все звезды проекта могут похвастаться счастливой жизнью за периметром. Недавно семейные проблемы участников Анастасии Голд и Ильи Яббарова стали известны всем вокруг. После оскорблений со стороны мужа модель впервые решила прокомментировать его поведение.