Женщина выпала из окна при взрыве в Тбилиси

Тбилиси, 4 апреля. Один человек стал жертвой взрыва в столице Грузии. Погибшей оказалась пожилая женщина. Во время инцидента ее выбросило в окно многоэтажки.

Трагедия произошла на окраине Тбилиси. В одном из домов прогремел мощный взрыв, в результате которого смертельные травмы получила пожилая женщина. Она выпала из окна многоэтажки, после чего скончалась в больнице.

Что стало причиной взрыва в жилом доме, пока неизвестно. По предварительной версии, в одной из его квартир произошла утечка бытового газа. Сейчас соответствующую информацию проверяют правоохранители, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.