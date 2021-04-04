Зрители «раскусили» Единорожку и предсказали ей выбывание из шоу «Маска»

Москва, 4 апреля. Дни Единорожки в рамках засекреченного шоу «Маска» сочтены — зрители не сомневаются в уходе с проекта артиста, выступающего под маской этого мифического существа.

Шоу «Маска», являющееся одним из самых засекреченных проектов на российском телевидении, умело поддерживает градус интриги, однако многие телезрители убеждены — следующей проект покинет Единорожка, под маской которой, по их мнению, скрывается известная певица Ирина Дубцова.

Прогнозы телезрителей целиком и полностью разделяет певица Юлианна Караулова. Своими догадками звезда поделилась с ведущим «Маски» Славой Макаровым. Караулова призналась, что «раскусила» Единорожку еще в первом выпуске шоу, когда все были убеждены, что в этом образе выступила сама Юлианна. На такие мысли артистку натолкнули тембр голоса Единорожки и ее манера петь.

«Я послушала, как она поет куплет — это было реально очень похоже на меня. Но когда она начинает петь припев, там прям Ирины ноты, вибрации», — пояснила звезда.

В списке «подозреваемых», составленном на основании предположений телезрителей, также числятся Нонна Гришаева и Наталья Подольская. Некоторые пользователи также признались, что хотят раскрыть Единорожку из-за обиды, вызванной решением жюри убрать из шоу Солнце.

Критик Сергей Соседов ранее сообщил, что под маской Единорожки ожидает увидеть Наталью Подольскую, а также объяснил, на чем зиждется его догадка.