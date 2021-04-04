В поселке под Бахчисараем появится дом культуры, который ждали более 10 лет

В селе Почтовое Бахчисарайского района завершается капитальный ремонт здания дома культуры. Ремонт проводился на средства Республики Татарстан с привлечением специалистов. Об этом передает корреспондент ФАН.

По словам главы Бахчисарайского района Людмилы Пучковой, ДК в Почтовом не было уже более десяти лет, поэтому запуск в эксплуатацию данного объекта в селе ждут с нетерпением.

«Возможность открыть новый клуб нам подарила Республика Татарстан, которая шефствует над Бахчисарайским районом. Они подарили нам это замечательное здание, мебель, оборудование, которое здесь есть. Здание приспособлено и для занятий детей в различных кружках, и для проведения мероприятий», — заявила Пучкова.

По ее словам, со стороны Крыма были проведены все необходимые мероприятия для того, чтобы провести коммуникации. На данный момент к зданию уж подведены вода, свет и канализация. Системы газоснабжения находятся на финальной стадии готовности. Проблемы возникли лишь с благоустройством прилегающих территорий, однако эти вопросы уже взяли на себя местные партийные деятели.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Бахчисарае к годовщине трагичной даты 18 мая появится мемориальный комплекс и стела «Возрождение народов Крыма»