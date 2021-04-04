Родители пропавшего подростка из Мурина до последнего надеялись найти его живым

Санкт-Петербург, 4 апреля. Родные школьника из Мурина, обнаруженного мертвым в лесополосе, надеялись, что его найдут живым. Об этом ФАН сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Никаких предпосылок к подобному исходу событий не было. Родители мальчика самостоятельно изучили записи с камер видеонаблюдения и обратились за помощью к полиции и волонтерам. Они понимали, что с сыном что-то случилось, но даже не допускали мысли о том, что его уже нет в живых.

Тело подростка, укутанное в кусок ковролина, нашли в лесу во Всеволожском районе. Следов насильственной смерти на нем не обнаружено. По предварительной версии, подросток умер от переохлаждения.