Прокуратура начала проверку по факту схода с рельсов локомотива на Урале

Челябинск, 4 апреля. Транспортная прокуратура организовала проверку после схода поезда в Челябинской области. Надзорное ведомство проверяет исполнение законодательства о безопасности движения.

Сход локомотива произошел на станции Муслюмово Южно-Уральской железной дороги. Пострадавших при происшествии и задержек поездов не было. По предварительным данным, причиной ЧП является ненадлежащее содержание железнодорожного полотна.

Локомотив сошел с рельсов одной колесной парой, сообщил источник ФАН. Специалисты уже восстановили повреждения железной дороги. Расследование причин инцидента продолжается.

Недавно пассажирский поезд сошел с рельсов на Тайване. Два вагона получили сильные повреждения. Один человек погиб в результате инцидента, сообщал ФАН.