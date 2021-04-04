Вагон электрички загорелся на станции в Калужской области

Калуга, 4 апреля. Один из вагонов электропоезда загорелся на станции Малоярославец. По расписанию состав должен был отправиться в Москву, передает источник ФАН.

По предварительным данным, пассажиров в поезде не было. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Предположительно, причиной ЧП стало короткое замыкание. Все обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются. На это время по расписанию электричку в столицу отменили.

Грузовой поезд ранее загорелся в Колпинском районе Петербурга, сообщало Федеральное агентство новостей. Погибших или пострадавших в инциденте нет, по данному факту проводится проверка.