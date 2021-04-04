Политолог Рар объяснил необходимость встречи Путина с Зеленским

Берлин, 4 апреля. Украина может оказаться в ловушке Запада, и задача России — спасти ее, уверен немецкий политолог Александр Рар.

Официальный Киев добровольно движется к тому, чтобы украинские жители примерили на себя роль «пушечного мяса», если между Россией и Западом наступит горячая фаза противостояния. Инициаторами такого столкновения выступают США, отметил эксперт.

Вашингтон действует одновременно по нескольким направлениям, однако в случае с Украиной американские власти выбрали прямолинейный подход. Воевать с Россией, которая обладает колоссальной мощью, Соединенные Штаты не горят желанием, уточнил Рар. Он также добавил, что для этого они намерены использовать Киев.

«От идеи втянуть Москву в масштабный вооруженный конфликт политическая элита США отказываться не намерена, и потому в качестве «ландскнехта» должна выступить Незалежная», — сказал политолог.

Он подчеркнул, что России необходимо «образумить» украинцев и не допустить, чтобы они оказались в западне. В этих целях не помешала бы встреча президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, добавил Рар.

«Задача России – образумить украинский народ и общество, чтоб оно не попало в ловушку западных кукловодов-геополитиков. Думаю, не помешает встреча Путина с Зеленским без западных «гувернанток»», — отметил эксперт.

Ранее Александр Рар призвал Германию пересмотреть отношение к русским и подумать, чему можно у них поучиться.