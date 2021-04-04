Ученые из США пытаются доказать, что человек мог произойти из звездной пыли

Вашингтон, 4 апреля. Доказательства необычной гипотезе, согласно которой человек мог произойти из звездной пыли, пытаются найти специалисты из университета Мичигана в США.

По словам авторов исследования, большая часть углерода, имеющегося на Земле, появилась из межзвездной среды. Этот элемент, возможно, до сих пор существует где-нибудь в космическом пространстве между звездами и галактиками.

Ученые предполагают, что формирование углеродного «слоя» на Земле случилось после образования протопланетного диска. Использующаяся наукой модель конденсации подразумевает, что во время образования Солнца все элементы планеты могли испариться, а по мере охлаждения диска определенные газы конденсировались.

Однако углерод мог оказаться в земном ядре и стать часть строительных блоков первых форм жизни на планете. В этом случае теория, что человек произошел из звездной пыли, вполне может быть реальна.

Ученые из Самарского университета тем временем смогли продемонстрировать способность простейшего полициклического ароматического углеводорода индена формироваться при температурах, схожих с космическими.